Жан Тодт: Я регулярно навещаю Михаэля

Не так много людей знают истинную картину о состоянии здоровья Михаэля Шумахер, который в декабре 2013 года получил сильнейшие травмы головы. В их числе бывший руководитель команды Ferrari Жан Тодт, которого связывают дружеские отношения с семьёй семикратного чемпиона мира.

В свежем интервью La Stampa Тодт рассказал, что продолжает регулярно навещать Михаэля, но, разумеется, не стал раскрывать информацию о его состоянии.

Жан Тодт: «Михаэль – мой друг, и я считаю его частью семьи. Я регулярно его навещаю, и раньше мы с ним смотрели трансляции гонок по телевизору.

Но на вопрос «Как он?» невозможно найти ответ, поскольку, возможно, этого ответа не существует. Лучше пусть всё остаётся в частном порядке. Единственное, что я могу сказать, так это то, что я обожаю Михаэля и его семью, и надо уважать их право на частную жизнь».