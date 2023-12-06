Кристиан Хорнер: В Ferrari хотят удержать Шарля Леклера

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На днях итальянская Gazzetta dello Sport со ссылкой на свои источники сообщила, что в Ferrari практически согласовали новый контракт с Шарлем Леклером до конца 2029 года. Если документ будет подписан, то сотрудничество Шарля с командой из Маранелло продлится 13 лет – с момента, когда он был принят в Гоночную академию Ferrari.

Обычно гонщики так надолго не задерживаются в одной команде, но руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер не видит ничего удивительного в том, что монегаску предложен такой долгосрочный контракт.

Кристиан Хорнер: «Это вполне естественный шаг. Шарль – великолепный гонщик, и я не сомневаюсь, что они хотят удержать его у себя. Было бы безумием, если бы в Ferrari не предложили ему новое соглашение».

Согласен с Хорнером и руководитель Mercedes Тото Вольфф: «Я ничего не знаю об их ситуации с контрактом, но Леклер – великолепный гонщик. Почему в Ferrari не должны подписывать с ним контракт?»