В FIA смягчили правила проведения тестов

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В FIA внесли коррективы в спортивный регламент, смягчив правила проведения тестов в сезоне 2024 года.

Перед началом сезона, за неделю до первого этапа, вновь пройдут трёхдневные тесты в Бахрейне.

По запросу Pirelli число дней шинных тестов увеличено с 35 до 40. Четыре дня будут посвящены тестированию дождевых шин и систем уменьшения брызг.

В ходе съёмочных дней теперь можно будет проезжать не 100, а 200 километров.

На частных тестах с использованием машин не моложе двух лет, команды смогут работать на машинах 2022 года с граунд-эффектом, характерным для машин этого поколения, но при условии использования тех компонентов и программного обеспечения, которые использовались хотя бы на одном Гран При или тестах в сезоне 2022 года, что не позволит использовать эти тесты для проверки экспериментальных деталей для сбора данных для машин 2024 года.