Как долго McLaren сможет удерживать Ландо Норриса?

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Ландо Норрис в этом году семь раз поднимался на подиум начиная с Гран При Великобритании, причём в основном занимал 2-е места и завершил сезон на 6-м месте личного зачёта, всего одной очко уступив Шарлю Леклеру, замкнувшему первую пятёрку.

В паддоке у 24-летнего гонщика McLaren весьма завидная репутация – речь не только о том, что его гоночный талант давно признан всеми: производит впечатление умение Ландо выжимать из машины всё, на что она способна, а иногда даже больше.

На счету Норриса 104 старта в Формуле 1, но пока нет побед. Когда Андреа Стелла, руководителя команды McLaren, спросили, может ли это сказываться на настрое его гонщика, он сказал: «Можно дать дипломатичный ответ на этот вопрос: нет, я не думаю, что это на него как-то влияет. Но воздержусь от этого и скажу, что все гонщики хотят побеждать.

Я скорее готов принять тот факт, что мы пока не создали для Ландо необходимых условий, и в этом плане ни ему, ни нам не вполне комфортно. Я готов с этим согласиться и продолжать делать всё, что в наших силах, чтобы победы стали возможными, а не притворяться, что всё это никакой роли не играет.

Мы здесь для того, чтобы выигрывать гонки. Я бы не хотел работать с гонщиком, у которого нет этого стремления. И если всем из-за этого некомфортно, надо сделать это дополнительным фактором, мотивирующим нас на создание условий для побед».

Ландо наверняка считает, что вообще-то хотя бы одна победа на его счету уже должна быть, но при этом он по-прежнему не сомневается в себе и своих силах и сохраняет терпение: всё ещё будет. Вопрос, когда?

В 2023 году Норрис заработал 205 очков, и это его лучший сезон в Формуле 1, что однако не значит, что он всегда был доволен своими выступлениями. Для него характерен самокритичный настрой, он готов признавать свои ошибки – например, так было в Катаре, где казалось, что машина McLaren позволяла бороться за поул, но Ландо стартовал только 10-м, так было в Мехико, где он выбыл из борьбы уже после первой квалификационной сессии. Так было и в финале сезона, где, по его словам, он упустил поул из-за собственной ошибки.

Но в большинстве случаев подобные промахи скорее говорят о том, что гонщик пытается превзойти реальные возможности машины, которая всё-таки не позволяет бороться за поулы и победы. Одним словом, McLaren MCL60 – это не Red Bull RB19.

В команде всё-таки надеются, что смогут построить быструю и эффективную машину, которая позволит бороться не только за победы в Гран При, но и претендовать на титул. Именно поэтому в McLaren хотели бы подписать с Норрисом новый долгосрочный контракт, поскольку его действующие договорённости с командой истекают в 2025 году. Например, с Оскаром Пиастри контракт уже продлён до 2026 года включительно.

В команде отлично понимают, что серьёзный интерес к Норрису проявляют соперники, в том числе Red Bull. Говорят, чемпионская команда уже не раз к нему обращалась, но он неизменно отказывал, поскольку считает, что пока его место в McLaren.

Фактически на него работает вся команда, у него прекрасные отношения с руководством. Если перейти куда-то ещё, то на новом месте придётся всё начинать с самого начала и при этом его соперником наверняка будет кто-то из самых сильных гонщиков чемпионата. Но как долго он будет отвечать отказом на заманчивые предложения?

Вакансия в Red Bull Racing может открыться через год, также есть вероятность, что в конце 2024-го появится место в Ferrari, а ещё через год – в Mercedes.

Впрочем, если в следующем сезоне McLaren продолжит прогрессировать в том же темпе, что и во второй половине минувшего, то Норрис и Пиастри могут поверить, что они действительно вскоре получат машину, которая позволит им вступить в спор за титул.

В команде из Уокинга сформирована новая структура технического департамента, в январе к своим обязанностям приступят такие высококлассные специалисты, как Роб Маршалл, перешедший из Red Bull, и Давид Санчес, ранее работавший в Ferrari.

В McLaren продлили до 2030 года контракт с Mercedes на поставку силовых установок, что гарантирует стабильность, и команда сможет вместе с мотористами Бриксуорта ещё более эффективно решать задачу по интеграции двигателей в шасси – это особенно важно при переходе на новый технический регламент, что произойдёт в 2026-м. Кроме того, на базе McLaren заработала новая аэродинамическая труба, где уже продувается модель машины 2024 года.

По информации, имеющейся в распоряжении официального сайта чемпионата, всё это аргументы в пользу версии, что придёт время, и мы узнаем новость о том, что Ландо Норрис остаётся в McLaren.