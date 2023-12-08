Участие президента FIA в церемонии будет сокращено

Участие президента FIA Мохаммеда Бен Сулайема в сегодняшней церемонии награждения будет сокращено из-за последствий произошедшего на этой неделе медицинского инцидента.

В FIA заявили, что президент заболел, упал, получил сотрясение мозга и находился на лечении в больнице.

Бен Сулайем поблагодарил медицинский персонал и господина Анара Алекперова, президента Автомобильной федерации Азербайджана, и его команду, за их помощь, а также всех членов семьи FIA, приславших ему добрые пожелания.