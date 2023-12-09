Ферстаппен: Каникулы пока не начались, но это всё впереди

6

В уходящем году Макс Ферстаппен и команда Red Bull Racing установили несколько впечатляющих рекордов – достаточно вспомнить, что трёхкратный чемпион мира одержал 19 побед в 22 Гран При и стал первым гонщиком в истории, преодолевшим рубеж в 1000 кругов лидирования за сезон.

С одной стороны, надо полагать, перекрыты эти достижения будут ещё не скоро, учитывая их масштаб, с другой, сам Ферстаппен не считает минувший чемпионат идеальным и понимает, что и ему, и команде ещё есть над чем работать.

«Всегда есть какие-то вещи, с которыми можно справиться лучше, и мы это тоже понимаем, – подчеркнул Ферстаппен на вчерашней пресс-конференции в Баку. – Конечно, у наших машин было невероятное преимущество, однако можно было заметить и ряд слабых мест, и какие-то моменты всё-таки можно улучшить. Конечно, мы над этим работаем, готовясь к сезону следующего года».

Чемпионат завершился уже почти две недели назад, однако после финального Гран При Абу-Даби у Ферстаппена пока не было возможности расслабиться: «После этого у меня было много дел, так что каникулы пока не начались, но это всё впереди. Я летал по всему миру и вот теперь добрался до Баку. Но это нормально, и в предстоящие недели у меня точно будет возможность немного отдохнуть».