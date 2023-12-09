Видео: Последний выпуск шоу Кена Блока

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Одна из первых печальных новостей этого года пришла 2 января, когда стало известно, что в аварии со снегоходом погиб Кен Блок, знаменитый американский раллист и автор впечатляющих трюковых шоу Gymkhana.

Его гибель стала шоком для многих, в том числе по Кену Блоку скорбел Льюис Хэмилтон, а FIA и организаторы чемпионата мира по ралли приняли решение, что номер 43, который ассоциируется с этим гонщиком, в течение года не будет передаваться никому.

Затем стало известно, что его дочь Лиа идёт по стопам отца и дебютирует во внедорожной серии Extreme E, а в 2024-м она будет представлять Williams в новой женской серии F1 Academy.

Но под конец года творческая группа, которая вместе с Блоком создавала его популярные во всём мире шоу, представила ещё один выпуск программы Electrikhana, который в ноябре 2022-го снимался в Мехико. Это последняя работа Кена Блока, и в ней он пилотирует особым образом подготовленный электромобиль Audi S1 Hoonitron с могучей силовой установкой мощностью 671 л.с.

Как явствует из аннотации к этому выпуску, после гибели гонщика проект был надолго отложен, но сейчас было решено представить его публике. И она с благодарностью на это отреагировала – всего за пару дней число просмотров нового ролика превысило три миллиона…