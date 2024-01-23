Мадрид будет принимать гонку Формулы 1 с 2026 года

Сегодня в Мадриде в выставочном комплексе IFEMA прошла пресс-конференция, на которой было объявлено, что столица Испании будет принимать гонку Формулы 1 начиная с 2026 года. Причём она будет называться «Гран При Испании».

Контракт носит многолетний характер и рассчитан до 2035 года. В роли промоутера выступает компания IFEMA Madrid, она обязуется к 2026 году построить новую трассу, сочетающую черты городского кольца и стационарного автодрома.

Трассу с длиной круга 5,47 км проложат вокруг выставочного центра IFEMA, она будет включать 20 поворотов, но проект ещё должен пройти утверждение на уровне FIA. Расчётное время, с которым гонщики будут проходить круг в квалификации – 1 минута 32 секунды.

Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1: «Мадрид – замечательный город с богатой историей, он принимал самые крупные спортивные события мира. С сегодняшнего объявления для Гран При Испании начинается новая глава – мы увидим, что Мадрид станет образцом для всех гонок европейской части календаря Формулы 1.

Я хотел бы поблагодарить всю команду IFEMA за то, что она смогла подготовить прекрасное предложение, в полной мере отвечающее видению Формулы 1, как надо создавать настоящее шоу, которое будет длиться несколько дней, сочетая спорт и развлечения. Мы готовы работать с этой командой, чтобы организовать гонку в Мадриде, и приветствуем начало новой эры для Гран При Испании».

Мохаммед бен Сулайем, президент FIA: «Увидеть, как гонки современных машин Формулы 1 проходят на новой трассе в столице Испании – это весьма привлекательный проект.

Мы готовимся к введению регламента Формулы 1 2026 года, при этом нацелены на достижение к 2030-му углеродной нейтральности, и нас радует, что местные организаторы уделяют экологической составляющей повышенное внимание.

Как обычно, проект автодрома должен пройти омологацию FIA, проверку на соответствие стандартам безопасности, а включение гонки в календарь чемпионата мира должно быть утверждено Всемирным советом по автоспорту».

Хосе Висенте де лос Мосос, президент исполнительного комитета IFEMA Madrid: «Сбывается наша мечта, мы будем принимать гонку Формулы 1, и она будет проходить вокруг нашего комплекса. Мы рады объявить о возвращении Формулы 1 в Мадрид после более чем 40-летнего перерыва.

Мы намерены организовать Гран При, который станет образцовым этапом календаря чемпионата мира, и приложим все усилия, чтобы болельщики и команды Формулы 1 получили яркий и уникальный опыт».

Исабель Диас Аюсо, президент Автономного сообщества Мадрида: «С огромным удовлетворением мы объявляем, что Формула 1 приходит в Мадрид, в столичный регион, которые является основным двигателем процветания и прогресса Испании.

Мы прогнозируем, что за этой гонкой в глобальном масштабе будут следить 70 миллионов человек; она будет способствовать увеличению годового валового продукта Мадрида более чем на 450 млн. евро и создаст 8200 новых рабочих мест».

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