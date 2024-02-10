Детали «дела Хорнера» не ясны даже близкому окружению

В пятницу в Лондоне прошёл первый раунд разбирательства, в центре которого оказался Кристиан Хорнер, руководитель команды Red Bull Racing, однако ответы на главные вопросы так и не прозвучали.

Многие ожидали, что вечером в пятницу хоть что-то прояснится, но этого не произошло. Поскольку дело неожиданное и громкое, именно его можно считать основной темой последних дней, и на его фоне отходят на второй план даже плановые презентации новых машин, которые проводят команды Формулы 1,

Вот как в прямом эфире на телеканале Sky Sports News происходящее прокомментировал весьма информированный британский журналист Крэйг Слейтер: «Я разговаривал с людьми, которые обычно поддерживают близкие отношения с командой, с сотрудниками базы Red Bull Racing, которые входят в ближний круг Кристиана Хорнера – даже они не в курсе деталей этого дела.

Многие уверяют, будто бы что-то знают о происходящем, однако суть в том, что на самом деле даже инсайдеры не могут этим похвастаться. Из чего я делаю вывод, что в реальности всё то, что сейчас появляется в СМИ – по большей части спекуляции.

Полагаю, сейчас лучше воздерживаться от каких-либо предположений, в том числе и от традиционных и типичных для Формулы 1 версий, что всё это может быть связано с политикой, с борьбой за власть. Ведь уже начались разговоры, что в дело может вмешаться Берни Экклстоун – якобы он готов вступиться за своего друга, за Кристиана Хорнера, в попытке ему помочь и как-то повлиять на австрийских совладельцев бренда Red Bull.

Также поговаривают, что в отношениях Хорнера и Эдриана Ньюи, ведущего конструктора машин Red Bull Racing, в последние месяцы наступило некоторое охлаждение, что якобы делает позицию Хорнера более уязвимой. Однако люди, близкие к команде, сегодня напомнили мне, что на календаре сейчас 2024 год, а не 1984-й, и предостерегли от традиционных трактовок происходящего.

В реальности окончательное решение по этому делу будет приниматься исключительно теми людьми, которым поручено вести независимое расследование. У обеих сторон будет возможность высказать свои аргументы, и нам остаётся только следить за тем, как идёт этот процесс, а он может занять несколько недель».

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