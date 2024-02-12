Ф2: В понедельник протокол тестов возглавил Зейн Мэлони

В понедельник тесты Формулы 2 в Бахрейне продолжились, и это был первый полный день, состоявший из двух сессий, поскольку вчера гонщики молодёжной серии работали на трассе только вечером.

В итоговом протоколе на первой строчке оказался Зейн Мэлони, 20-летний гонщик с Барбадоса, уже второй год выступающий за команду Rodin Motorsport. Но в первой сессии дня он был только 8-м, а лучшее время тогда показал Куш Майни, гонщик Virtuosi Racing.

В начале вечерней сессии Мэлони тоже держался в тени, а первым кто показал более-менее репрезентативное время, был Габриэль Бортолето, напарник Майни; на вторую строчку при этом поднялся Джек Кроуфорд, ныне присоединившийся к молодёжной программе Aston Martin.

Затем протокол по очереди возглавляли Кроуфорд и Айзек Хаджар, после чего Мэлони показал, на что он способен, проехав круг за 1:44,919.

Не прошло и 30 минут сессии, как на трассе появились красные флаги из-за остановки машины гонщика Trident Романа Станека.

Когда заезды возобновились, на первую строчку вернулся Кроуфорд, но вскоре его потеснил Энцо Фиттипальди, с этого года выступающий за Van Amersfoort Racing. Время представителя славной гоночной фамилии на этой стадии сессии было 1:44,135.

Этот результат держался довольно долго, однако Мэлони его улучшил, затем то же самое сделал Хаджар, после чего резко прибавил Фиттипальди и вновь поднялся на самый верх протокола, за 27 минут до окончания сессии первым проехав круг быстрее 1 мин. 42 секунд. Но когда на трассу вернулся Зейн Мэлони, он перекрыл время бразильца сразу на несколько десятых: 1:41,501.

Это время никто не смог превзойти, отчасти, возможно, из-за того, что сессию досрочно пришлось прервать красными флагами после технических проблем, возникших на машине ART Зака О’Салливана. Это произошло за три минуты до окончания сессии, поэтому вполне логично, что заезды больше не возобновились.

Результаты вечерней сессии

Пилот Команда Время Разница Круги 1. З.Мэлони Rodin Motorsport 1:41.501 — 31 2. Д.Кроуфорд DAMS 1:41.626 +0.125 29 3. Э.Фиттипальди Van Amersfoort Racing 1:41.735 +0.234 33 4. А.Хаджар Campos Racing 1:41.921 +0.420 42 5. К.Майни Virtuosi Racing 1:41.982 +0.481 25 6. Г.Бортолето Virtuosi Racing 1:42.149 +0.648 35 7. З.О'Салливан ART Grand Prix 1:42.162 +0.661 30 8. В.Мартен ART Grand Prix 1:42.172 +0.671 28 9. Х.-М.Корреа DAMS 1:42.294 +0.793 32 10. Ф.Колапинто MP Motorsport 1:42.313 +0.812 26 11. Д.Хаугер MP Motorsport 1:42.315 +0.814 26 12. Р.Миата Rodin Motorsport 1:42.420 +0.919 34 13. Р.Ферсхор Trident 1:42.435 +0.934 26 14. Х.Марти Campos Racing 1:42.539 +1.038 23 15. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1:42.636 +1.135 34 16. А.Кордил Hitech GP 1:42.659 +1.158 28 17. Т.Барнард PHM Racing 1:42.793 +1.292 28 18. П.Арон Hitech GP 1:42.866 +1.365 29 19. Д.Дюрксен PHM Racing 1:43.043 +1.542 27 20. О.Берман Prema 1:43.712 +2.211 29 21. A.Антонелли Prema 1:44.585 +3.084 20 22. Р.Станек Trident 2:00.787 +19.286 11

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