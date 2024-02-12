Автоспорт
Ф2: В понедельник протокол тестов возглавил Зейн Мэлони
В понедельник тесты Формулы 2 в Бахрейне продолжились, и это был первый полный день, состоявший из двух сессий, поскольку вчера гонщики молодёжной серии работали на трассе только вечером.
В итоговом протоколе на первой строчке оказался Зейн Мэлони, 20-летний гонщик с Барбадоса, уже второй год выступающий за команду Rodin Motorsport. Но в первой сессии дня он был только 8-м, а лучшее время тогда показал Куш Майни, гонщик Virtuosi Racing.
В начале вечерней сессии Мэлони тоже держался в тени, а первым кто показал более-менее репрезентативное время, был Габриэль Бортолето, напарник Майни; на вторую строчку при этом поднялся Джек Кроуфорд, ныне присоединившийся к молодёжной программе Aston Martin.
Затем протокол по очереди возглавляли Кроуфорд и Айзек Хаджар, после чего Мэлони показал, на что он способен, проехав круг за 1:44,919.
Не прошло и 30 минут сессии, как на трассе появились красные флаги из-за остановки машины гонщика Trident Романа Станека.
Когда заезды возобновились, на первую строчку вернулся Кроуфорд, но вскоре его потеснил Энцо Фиттипальди, с этого года выступающий за Van Amersfoort Racing. Время представителя славной гоночной фамилии на этой стадии сессии было 1:44,135.
Этот результат держался довольно долго, однако Мэлони его улучшил, затем то же самое сделал Хаджар, после чего резко прибавил Фиттипальди и вновь поднялся на самый верх протокола, за 27 минут до окончания сессии первым проехав круг быстрее 1 мин. 42 секунд. Но когда на трассу вернулся Зейн Мэлони, он перекрыл время бразильца сразу на несколько десятых: 1:41,501.
Это время никто не смог превзойти, отчасти, возможно, из-за того, что сессию досрочно пришлось прервать красными флагами после технических проблем, возникших на машине ART Зака О’Салливана. Это произошло за три минуты до окончания сессии, поэтому вполне логично, что заезды больше не возобновились.
Результаты вечерней сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|1. З.Мэлони
|Rodin Motorsport
|1:41.501
|—
|31
|2. Д.Кроуфорд
|DAMS
|1:41.626
|+0.125
|29
|3. Э.Фиттипальди
|Van Amersfoort Racing
|1:41.735
|+0.234
|33
|4. А.Хаджар
|Campos Racing
|1:41.921
|+0.420
|42
|5. К.Майни
|Virtuosi Racing
|1:41.982
|+0.481
|25
|6. Г.Бортолето
|Virtuosi Racing
|1:42.149
|+0.648
|35
|7. З.О'Салливан
|ART Grand Prix
|1:42.162
|+0.661
|30
|8. В.Мартен
|ART Grand Prix
|1:42.172
|+0.671
|28
|9. Х.-М.Корреа
|DAMS
|1:42.294
|+0.793
|32
|10. Ф.Колапинто
|MP Motorsport
|1:42.313
|+0.812
|26
|11. Д.Хаугер
|MP Motorsport
|1:42.315
|+0.814
|26
|12. Р.Миата
|Rodin Motorsport
|1:42.420
|+0.919
|34
|13. Р.Ферсхор
|Trident
|1:42.435
|+0.934
|26
|14. Х.Марти
|Campos Racing
|1:42.539
|+1.038
|23
|15. Р.Виллагомес
|Van Amersfoort Racing
|1:42.636
|+1.135
|34
|16. А.Кордил
|Hitech GP
|1:42.659
|+1.158
|28
|17. Т.Барнард
|PHM Racing
|1:42.793
|+1.292
|28
|18. П.Арон
|Hitech GP
|1:42.866
|+1.365
|29
|19. Д.Дюрксен
|PHM Racing
|1:43.043
|+1.542
|27
|20. О.Берман
|Prema
|1:43.712
|+2.211
|29
|21. A.Антонелли
|Prema
|1:44.585
|+3.084
|20
|22. Р.Станек
|Trident
|2:00.787
|+19.286
|11