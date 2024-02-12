Следить

Автоспорт

В Ferrari показали отдельные элементы новой машины

Во вторник, 13 февраля, команда Ferrari представит машину 2024 года – SF-24. Подогревая интерес к презентации, команда опубликовала в социальных сетях короткий ролик, в котором показана небольшая часть новой машины.

В ролике можно увидеть боковину кожуха двигателя с номером Карлоса Сайнса и часть носового обтекателя, на который механик команды наклеивает номер Шарля Леклера.

Судя по ролику, оттенок красного, в который выкрашена новая машина Скудерии, несколько отличается от прошлогоднего и перекликается с раскраской гоночных комбинезонов для сезона 2024 года.

Источник

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Пятерым канадским хоккеистам грозит по 25 лет тюрьмы по делу об изнасиловании

Бокс

Экс-чемпион мира – о травме Фьюри: «Синяк примерно недельной давности»

Бокс

Теофимо ЛОПЕС: «Знаю, что нужно для победы, Я умру на ринге, если придется»

Баскетбол

БИПА сенсационно вырвала победу над Черкасскими Мавпами в Суперлиге FAVBET

Баскетбол

На Матчі зірок у Індіанаполісі ми побачимо відразу декілька дизайнів паркетів. Розповідаємо, як це стало можливим

Футбол

Лион минимально переиграл Лилль: результаты 1/8 Кубка Франции

Теннис

Кордова. Мунар победил первого сеяного, Этчеверри в двух сетах выиграл свой стартовый матч

Бокс

Промоутер: «Бой Беринчик – Наваррете состоится»

Футбол

Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии

Бокс

Усик заработает за бой с Фьюри больше, чем Кличко за поединок с Поветкиным

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт