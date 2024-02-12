В Ferrari показали отдельные элементы новой машины

Во вторник, 13 февраля, команда Ferrari представит машину 2024 года – SF-24. Подогревая интерес к презентации, команда опубликовала в социальных сетях короткий ролик, в котором показана небольшая часть новой машины.

В ролике можно увидеть боковину кожуха двигателя с номером Карлоса Сайнса и часть носового обтекателя, на который механик команды наклеивает номер Шарля Леклера.

Судя по ролику, оттенок красного, в который выкрашена новая машина Скудерии, несколько отличается от прошлогоднего и перекликается с раскраской гоночных комбинезонов для сезона 2024 года.

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