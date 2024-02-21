Боттас: Машина стала стабильнее в быстрых поворотах

Валттери Боттас отработал утреннюю сессию первого дня тестов в Бахрейне. Гонщик Stake проехал 67 кругов после чего прокомментировал отличия новый машины от прошлогодней.

«С первого круга стало понятно, что машина лучше, чем прошлогодняя С43, – приводит слова Валттери Боттаса Racingnews365. – Мы увидели то, что предсказывали по работе на симуляторе. Машина ощущается более-менее так, как и должна.

Совершенно очевидно, что мы добились прогресса за зиму с новой машиной. Однако остаётся главный вопрос – насколько сильно удалось прибавить остальным. Это мы узнаем на следующей неделе.

В ближайшие дни мы займёмся более тонкой настройкой и поиском большей скорости. Сегодня мы не думали о времени на круге».

Отвечая на вопрос, в каких основных областях удалось прибавить, Валттери сказал: «Самые большие изменения, которые я заметил, связаны с прижимной силой в быстрых поворотах и со стабильностью поведения машины. Два последних года у нас с этим были проблемы. И ещё я сразу обратил внимание на то, что у машины снизилось сопротивление на прямых, что было проблемой в прошлом году.

Определённо мы находимся в лучшей форме. Задняя часть машины ведёт себя стабильнее в быстрых поворотах. В прошлом году это было проблемой, из-за чего у нас оставалось не так много вариантов настройки машины. Судя по всему, новая машина позволяет более гибко подходить к выбору настроек. У нас хорошая основа для дальнейшей работы».

Источник