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Марко: На тестах узнаем, сработают ли понтоны RB20

На презентации Red Bull RB20 все обратили внимание на воздухозаборники боковых понтонов новой машины. Очень узкий вертикальный воздухозаборник расположен очень близко к борту шасси, что делает конструкцию достаточно компактной и свидетельствует о смене концепции конструкции машины, которой придерживались в чемпионской команде в прошлые годы

Некоторые обратили внимание на сходство новых боковых понтонов Red Bull Racing с теми, что применяли в Mercedes. Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко подтвердил, что инженеры решили реализовать концепцию, которую первыми представили коллеги из Mercedes.

Хельмут Марко: «В Mercedes были убеждены в правильности своей концепции, но на практике она не сработала. На предстоящих тестах посмотрим, сможем ли мы успешно реализовать аналогичное решение, или назовём это, похожим решением.

Эдриан Ньюи всегда предпочитал машины без радиаторов, но, конечно, мотористы не позволяли такое сделать, что логично.

У нас не такая экстремальная концепция, как у Mercedes, но с точки зрения идеи направление похожее. Это больше чем эволюция – это маленькая революция. Концепция лежит в основе машины 2024 года. Данные, собранные на симуляторе и в аэродинамической трубе показали, что всё работает очень хорошо».

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