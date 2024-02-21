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Риккардо: Нам пока не по силам бороться за подиумы

Даниэль Риккардо приступил к работе на предсезонных тестах в дневной сессии первого дня. До этого гонщик RB принял участие в официальной пресс-конференции FIA и оценил перспективы команды в новом сезоне.

Даниэль Риккардо: «Я бы хотел сказать, что в начале сезона мы будем претендовать на подиумы и победы, но реальность такова, что прямо сейчас мы только строим команду. В этом году мы постараемся встать на ноги, заявить о себе и побороться за лидерство среди команд средней группы.

На данный момент борьба за победы и подиумы – желание, а не реальность. Но я надеюсь, что по ходу сезона команда будет прогрессировать и сократит отставание от лидеров».

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