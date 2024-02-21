WEC: В Ferrari показали машину экипажа Роберта Шварцмана

Следом за гиперкарами Ferrari 499P экипажей, выступающих в чемпионате мира по гонкам на выносливость под номерами 50 и 51, в Маранелло представили раскраску третьей машины.

Спортпрототип с бортовым номером 83 предстоит пилотировать Роберту Кубице, Роберту Шварцману и Йифею Йе, и эта машина команды AF Corse оформлена иначе.

В раскраске доминирует ярко-жёлтый цвет, символизирующий Модену, родной город Энцо Феррари, но также есть элементы традиционного красного и чёрного.

Похожая цветовая гамма использовалась в прошлом году при оформлении машин Ferrari, в частности, в Ле-Мане, но, как пишет пресс-служба команды, цвета используются «в обратном порядке», т.е. место красного занял жёлтый.

Официальные двухдневные тесты в Катаре, так называемый «Пролог», стартуют 24 февраля, а первый этап WEC пройдёт там же, на автодроме в Лосаиле, 2 марта.

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