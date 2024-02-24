Боттас: Цель – зарабатывать очки с самой первой гонки

Валттери Боттас в последний день тестов оказался лишь на предпоследней строчке итогового протокола, хотя его напарник, Гуаньюй Чжоу, поднялся на третью. Но финскому гонщику Sauber просто не повезло – помешали и некоторые технические сложности, и то, что в пятницу работа на трассе по ходу утренней сессии надолго прервалась красными флагами, и он успел проехать не больше 28 кругов.

«Когда мы анализируем общие итоги нашей работы на тестах, то остаётся довольно позитивное впечатление, – прокомментировал Валттери в эфире телеканала Viaplay. – Но вопрос о чистой скорости остаётся открытым, тут у нас пока нет чёткого понимания. Единственная неполадка возникла только в последний день, но проблемы с надёжностью вполне типичны для тестов».

Также Боттас дал понять, что к первой гонке сезона швейцарская команда уже успеет внести некоторые усовершенствования в шасси C44: «В нашем спорте важно всё время искать нечто новое, и процесс доработки машины идёт постоянно. Будем надеяться, что с самой первой гонки мы сможем зарабатывать очки. Мы должны ставить перед собой именно такую цель».

Итоги трёх дней работы на трассе в Бахрейне подвёл Джеймс Ки, технический директор Sauber: «За время тестов мы смогли узнать о машине много нового. У нас был очень логичный подход: как и все остальные команды, мы составили список задач, которые нужно выполнить, включив в программу множество вопросов, с которыми нужно разобраться.

С44 работала так, как и должна работать – за три дня мы проехали около 380 кругов, а это свидетельство того, что в зимнее межсезонье команда неплохо поработала на базе в Хинвиле. Похоже, всё функционирует так, как мы рассчитывали, и обошлось без особых сюрпризов. Разве что утренняя сессия, когда за рулём работал Валттери, была прервана красными флагами, и мы решили из соображений предосторожности провести некоторые проверки.

Тем не менее, команда полностью выполнила всю программу, и в целом можно сказать, что это были три продуктивных дня. Заложена прочная основа для продолжения подготовки к первой гонке сезона. Разумеется, нет смысла анализировать результаты прохождения кругов, поскольку у каждой команды были свои приоритетные задачи, но, безусловно, на следующей неделе мы уже будем лучше представлять расстановку сил».

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