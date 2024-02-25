Эллисон хочет, чтобы его пригласили в гараж Red Bull

Джеймс Эллисон признал, что ему очень хочется изучить компоновку RB20, новой машины Red Bull Racing, и пошутил, что был бы рад получить приглашение от этой команды с ней ознакомиться.

Прошлогодняя машина RB19 стала самой успешной в истории чемпионата, на ней гонщики команды одержали победы на всех этапах сезона за исключением сингапурского, и можно было ожидать, что в Милтон-Кинсе продолжат и дальше совершенствовать столь удачную конструкцию, однако Эдриан Ньюи вместе со своими инженерами пошёл по другому пути.

В 2024-м машина Red Bull привлекла общее внимание и судя по всему отличается целым рядом оригинальных решений, а наиболее очевидные изменения затронули компоновку системы охлаждения – об этом свидетельствует необычная форма воздуховодов радиаторов в боковых понтонах.

«Я с огромным удовольствием принял бы приглашение побывать в гараже Red Bull, чтобы изучить, что находится под моторным кожухом машины, – заявил технический директор Mercedes в эфире Sky Sports. – Однозначно, они применили какой-то иной подход, и то, что удаётся разглядеть, свидетельствует о серьёзном пересмотре подходов к системе охлаждения. Должна быть какая-то причина, почему они так поступили, и мне бы очень хотелось узнать, что это за причина. Пока мы не смогли в этом разобраться».

В Mercedes тоже внесли немало изменений в конструкцию машины этого года, в том числе переднее крыло на W15 довольно необычной конфигурации, тоже вызывающей вопросы экспертов. Эллисон пояснил, с чем связан выбор в пользу такого решения: «Просто мы не хотели, чтобы у верхней плоскости крыла была такая большая хорда. Если присмотреться к передним крыльям на всех машинах, то хорда по всей ширине крыла меняется в зависимости от того, что, по мнению конкретной команды, будет наиболее эффективным решением.

Полагаю, вопросы вызывает небольшой размер этой плоскости на W15, но мы должны были выполнить требования регламента, поэтому плоскость там у нас есть, однако мы не хотим, чтобы этот элемент был слишком большим. Поэтому мы уменьшили его в размерах».

Эллисон в данном случае оперирует терминами, понятными только специалистам по аэродинамике, и в данном контексте хорда – отрезок прямой, соединяющей две наиболее удаленные друг от друга точки профиля крыла.

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