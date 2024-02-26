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Extreme Networks – новый партнёр Sauber

В Sauber объявили о начале сотрудничества с Extreme Networks, американской компанией, одним из мировых лидеров в области сетевых и облачных технологий.

В рамках этого партнёрства Extreme Networks предоставит швейцарской команде свои решения, обеспечивающие широкополосный доступ в интернет по стандарту Wi-Fi 6E, которые будут применяться как на базе в Хинвиле, так и на трассах чемпионата мира.

Логотипы Extreme Networks будут размещены на элементах подвески машин Валттери Боттаса и Гуаньюя Чжоу начиная с Гран При Бахрейна.

Алессандро Алунни Брави, представитель команды: «Мы рады приветствовать Extreme Networks в семье наших партнёров, число которых постоянно растёт. Надёжная и безопасная связь крайне важна для нашей команды, и это относится как к работе базы в Хинвиле, так и гоночной бригады, путешествующей по всему миру.

Благодаря технологиям стандарта Wi-Fi 6E мы получим более эффективную сеть, а её высокая скорость сыграет ключевую роль в повышении производительности труда и позволит улучшить все наши рабочие процессы».

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