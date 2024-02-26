Сайнс не будет заниматься доводкой машины, но это плюс

Карлос Сайнс не торопится определяться, где проведёт следующий этап своей карьеры в Формуле 1, поскольку его выбор зависит от ответа на вопрос, в какой команде будут наилучшие шансы бороться за чемпионский титул?

Карлос Сайнс: «Если у меня что-то и было в последние несколько лет, так это стабильность. Это уже мой четвёртый год в составе Ferrari, и я чувствую, что готов принять вызов, который меня ждёт в предстоящем сезоне. Конечно, подход к делу в этом году будет несколько иным, поскольку я знаю, что это мой последний сезон в Скудерии – значит, каждую гонку надо воспринимать по отдельности.

Понятно, что команда уже не рассчитывает на мои услуги в работе по модернизации машины, но это позволит мне полностью сосредоточиться на том, чтобы в каждый уик-энд выжимать из SF24 максимум и полностью выкладываться, чтобы моё расставание с Ferrari сопровождалось самыми лучшими результатами, каких только можно добиться.

Разумеется, в следующем году я буду выступать за другую команду, но пока не знаю, за какую. Я не буду торопиться с решением, но оно должно быть правильным, а для этого надо побеседовать со всеми командами и понять, кто предложит мне наиболее высокие шансы в будущем стать чемпионом мира.

В идеале хотелось бы уже в следующем сезоне оказаться в благоприятном положении, чтобы бороться за победы и в 2025-м, и в последующие годы. Впрочем, на самом деле я считаю, что поскольку смена регламента в Формуле 1 не за горами, скорее надо ориентироваться на более отдалённую перспективу».

Хотя результаты предсезонных тестов нельзя воспринимать как истину в конечной инстанции, но это всё-таки некий индикатор, дающий общее представление о расстановке сил, и в четверг именно Сайнс показал лучшее время, которое никто не смог превзойти. Надо полагать, в этом году он постарается упрочить свою репутацию быстрого, стабильного и умного гонщика, который подойдёт любой топ-команде, и первый шаг в этом направлении уже сделан.

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