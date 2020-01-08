БК Запорожье вернул в свой состав центрового Прессли

Американец вновь будет выступать в Украине.

Американский центровой Джервон Прессли вновь подписал контракт с БК Запорожье, сообщает официальный сайт клуба Суперлиги.

В прошлом чемпионате Прессли отыграл за Запорожье 32 матча и помог команде завоевать бронзовые медали Суперлиги. В среднем он набирал 7,4 очка за игру, делал 5 подборов.

В конце предыдущего чемпионата американец покинул украинский клуб, в нынешнем сезоне выступал за боснийскую Тузлу.

Сообщается, что Джервон Прессли уже включен в заявку Запорожья на Суперлигу и может сыграть в следующем матче команды в чемпионате против Прометея.

В данный момент Запорожье находится на седьмом месте турнирной таблицы Суперлиги.