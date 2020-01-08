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Баскетбол

Днепр подписал бывшего защитника Миннесоты Террелла

Евгений НикитюкНет комментариев
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Усиление для команды Суперлиги.

Американский защитник Джаред Террелл подписал контракт с баскетбольным клубом Днепр, сообщает Basket.com.ua.

На счету игрока выступления в НБА за Миннесоту Тимбервулвз (14 матчей), в основном во время пребывания в команде он выступал в рамках Летней лиги.

Помимо игры за Миннесоту, Террелл выступал за университетскую команду Род Айленд, а прошлый сезон провел в фарм-клубе Тимбервулвз Айова Вувлвз. Нынешний сезон начинал в израильском эйлатском Хапоэле.

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Результаты Террелла в прошлом сезоне за Айову: 15,3 очка в среднем за игру, 4 подбора и 2,3 передачи.

БК Днепр на данный момент находится на втором месте турнирной таблицы Суперлиги, отставая от лидирующего Прометея на 1 очко.

Источник: sportarena.com
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