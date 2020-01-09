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Баскетбол

Михайлюк провел один из лучших своих матчей за Детройт

Андрей ОгородникНет комментариев
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Святослав Михайлюк

Баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк с каждым матчем становится все более важным игроком в тактических построениях “Детройта”.

Появления украинца в последних матчах регулярного чемпионата НБА постепенно перестают удивлять, более того, во время вчерашнего поединка против “Кливленда” (115:113) ему удалось установить свой личный рекорд по количеству времени, которое он провел на паркете – 35 минут.

Также Святослав Михайлюк установил свой рекорд по количеству результативных передач, в матче против “Кливленда” он отдал пять результативных ассистов. Среди других важных показателей на счету украинца 12 набранных очков и один подбор.

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Тэги: ДетройтСвят
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