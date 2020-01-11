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Баскетбол

Киев-Баскет расстался с американцем Эдвином

Евгений НикитюкНет комментариев
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В составе Химика Деон становился чемпионом Украины.

Киев-Баскет прекращает сотрудничество с американским легионером команды Деоном Эдвином, о чем после матча с Николаевом (96:91) объявил главный тренер команды Айнарс Багатскис.

В составе вице-чемпиона Украины Эдвина заменит канадский разыгрывающий Марек Классен, который прошел просмотр в Киеве и станет полноценным игроком команды.

В нынешнем сезоне Суперлиги Деон принял участие в 13 матчах, в среднем набирая 9,8 очка за встречу при показателе в 4,3 подбора.

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Напомним, американец присоединился к Киев-Баскету перед стартом нынешнего сезона, в прошлом году став чемпионом Украины в составе Химика. Тогда Эдвина признали MVP сезона в Суперлиге.

Киев-Баскет на сегодняшний день занимает четвертое место в таблице Суперлиги. Команда Багатскиса также стартовала с трех побед во втором групповом раунде Кубка Европы и пробилась в Финал четырех Кубка Украины.

Команде пока не поможет и другой американский легионер: разыгрывающий Кэйси Шэферд перенес операцию по удалению аппендицита.

Источник: sportarena.com
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