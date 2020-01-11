Киев-Баскет расстался с американцем Эдвином

Напомним, американец присоединился к Киев-Баскету перед стартом нынешнего сезона, в прошлом году став чемпионом Украины в составе Химика. Тогда Эдвина признали MVP сезона в Суперлиге.
Киев-Баскет на сегодняшний день занимает четвертое место в таблице Суперлиги. Команда Багатскиса также стартовала с трех побед во втором групповом раунде Кубка Европы и пробилась в Финал четырех Кубка Украины.
Команде пока не поможет и другой американский легионер: разыгрывающий Кэйси Шэферд перенес операцию по удалению аппендицита.