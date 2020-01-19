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Баскетбол

Бродський: «Готуємо документи по натуралізації Шеферда»

Евгений НикитюкНет комментариев
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Плеймейкер отримає змогу грати за збірну України.

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський розповів про ситуацію із чоловічою збірною України. За словами Бродського, перед відбором на Євробаскет-2021 команда має певні кадрові проблеми.

«Наразі клуби з Євроліги не відпускають гравців у збірну. Ми знаходимось на контакті із клубами, у нас є людина, яка над цим працює, веде перемовини. Наприклад, турки не хочуть відпускати Мішулу, по Геруну домовились, що він приїде на одну гру, а Пустового Барселона вже не відпускає, хоча ми досі ведемо перемовини. Липовий? З ним немає проблем».

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«Щодо натуралізації, то тут обирає лише одна людина — головний тренер. Поки що Багатскіс зупинився на кандидатурі Кейсі Шеферда, який дав згоду підписати контракт із Київ-Баскетом на наступний рік і грати в національній збірній. Є і інші конкуренти — це Мессі, Петерсон. Мені більше подобається Мессі, але Багатскіс говорить, що Шеферд кращий. Тож тренер прийняв рішення, ми готуємо документи».

Збірна України стартує у відборі на Євробаскет-2021 виїздним матчем против Австрії 20 лютого. За три дні після цього українці у Запоріжжі приймуть Угорщину. Третім суперником українців у групі є Словенія, з якою національна збірна зіграє вже у листопаді у рамках другого ігрового вікна.

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Раніше Бродський заявляв про те, що на матчах плей-оф Суперліги будуть працювати іноземні арбітри.

Источник: sportarena.com
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