Бродський: «Готуємо документи по натуралізації Шеферда»

Плеймейкер отримає змогу грати за збірну України.

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський розповів про ситуацію із чоловічою збірною України. За словами Бродського, перед відбором на Євробаскет-2021 команда має певні кадрові проблеми.

«Наразі клуби з Євроліги не відпускають гравців у збірну. Ми знаходимось на контакті із клубами, у нас є людина, яка над цим працює, веде перемовини. Наприклад, турки не хочуть відпускати Мішулу, по Геруну домовились, що він приїде на одну гру, а Пустового Барселона вже не відпускає, хоча ми досі ведемо перемовини. Липовий? З ним немає проблем».

«Щодо натуралізації, то тут обирає лише одна людина — головний тренер. Поки що Багатскіс зупинився на кандидатурі Кейсі Шеферда, який дав згоду підписати контракт із Київ-Баскетом на наступний рік і грати в національній збірній. Є і інші конкуренти — це Мессі, Петерсон. Мені більше подобається Мессі, але Багатскіс говорить, що Шеферд кращий. Тож тренер прийняв рішення, ми готуємо документи».

Збірна України стартує у відборі на Євробаскет-2021 виїздним матчем против Австрії 20 лютого. За три дні після цього українці у Запоріжжі приймуть Угорщину. Третім суперником українців у групі є Словенія, з якою національна збірна зіграє вже у листопаді у рамках другого ігрового вікна.

Раніше Бродський заявляв про те, що на матчах плей-оф Суперліги будуть працювати іноземні арбітри.