Керр: «Участие Томпсона в Олимпиаде не исключено»

Клэй Томпсон, Getty Images
Главный тренер Голден Стэйт Уорриорс Стив Керр не исключает, что защитник Клэй Томпсон успеет восстановиться к Олимпийским играм нынешнего года.
Трехкратный чемпион Ассоциации пропускает нынешний сезон из-за разрыва передней крестообразной связки.
«Очевидно, что здоровье Клэя — наша главная забота, и мы с удовольствием вернемся к этому вопросу, когда придет время».
В составе сборной Соединенных Штатов Томпсон выигрывал золотые медали Олимпийских игр 2016 года, а также баскетбольный чемпионат мира 2014-го.
В прошлом году о намерении представлять США на Олимпиаде заявил многолетний партнер Клэя по команде Стефен Карри.
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