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Баскетбол

Керр: «Участие Томпсона в Олимпиаде не исключено»

Евгений НикитюкНет комментариев
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Но до конца сезона в НБА защитник не сыграет.

Клэй Томпсон, Getty Images

Главный тренер Голден Стэйт Уорриорс Стив Керр не исключает, что защитник Клэй Томпсон успеет восстановиться к Олимпийским играм нынешнего года.

Трехкратный чемпион Ассоциации пропускает нынешний сезон из-за разрыва передней крестообразной связки.

«Очевидно, что здоровье Клэя — наша главная забота, и мы с удовольствием вернемся к этому вопросу, когда придет время».

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В составе сборной Соединенных Штатов Томпсон выигрывал золотые медали Олимпийских игр 2016 года, а также баскетбольный чемпионат мира 2014-го.

В прошлом году о намерении представлять США на Олимпиаде заявил многолетний партнер Клэя по команде Стефен Карри.

Источник: sportarena.com
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