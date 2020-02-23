Багатскис: «Украина сыграет против Венгрии тем же составом, что и в матче с Австрией»

Сегодня сборная сыграет второй матч отбора на Евробаскет.
Айнарс Багатскис, fbu.ua
Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис определился с составом команды на матч отбора на Евробаскет-2021 против Венгрии. Наставник главной команды решил оставить всех тех игроков, которые принесли победу в матче против Австрии (88:73).
Всем ребятам, откликнувшимся на призыв сборной, я благодарен. Они очень помогли во время подготовки, молодые ребята почувствовали атмосферу сборной. Игроки, попавшие в расширенный список, получат шанс проявить себя во время следующих сборов команды.»