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Баскетбол

Багатскис: «Украина сыграет против Венгрии тем же составом, что и в матче с Австрией»

Евгений НикитюкНет комментариев
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Сегодня сборная сыграет второй матч отбора на Евробаскет.

Айнарс Багатскис, fbu.ua

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис определился с составом команды на матч отбора на Евробаскет-2021 против Венгрии. Наставник главной команды решил оставить всех тех игроков, которые принесли победу в матче против Австрии (88:73).

Всем ребятам, откликнувшимся на призыв сборной, я благодарен. Они очень помогли во время подготовки, молодые ребята почувствовали атмосферу сборной. Игроки, попавшие в расширенный список, получат шанс проявить себя во время следующих сборов команды.»

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Состав сборной Украины:

Защитники: Денис Лукашов, Виталий Зотов, Кирилл Марченко, Александр Липовый, Богдан Близнюк.

Форварды: Павел Крутоус, Максим Пустозвонов, Вячеслав Бобров, Сергей Павлов, Владимир Герун.

Центровые: Вячеслав Петров, Андрей Пустовой.

Украина после первого тура возглавляет отборочную группу. Отметим, что в другом матче группы F Венгрия дома обыграла Словению 77:75.

Матч против сборной Венгрии пройдет сегодня в Запорожье. Начало встречи — 18:00.

Источник: sportarena.com
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