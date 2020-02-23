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Баскетбол

Украина в захватывающем матче уступила Венгрии в отборе на Евробаскет-2021

Евгений НикитюкНет комментариев
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Судьба встречи решилась в последней четверти.

Фото – fbu.ua

Сборная Украины по баскетболу провела второй матч отбора на Евробаскет-2021. Команда Айнарса Багатскиса дома уступила Венгрии со счетом 60:62.

Украинцы выиграли первую четверть со счетом 14:10. Во второй и третьей десятиминутках сине-желтые упустили преимущество и перед четвертой четвертью команд разделяло лишь одно очко.

В заключительной четверти шла упорная борьба, однако в последней атаке венграм удалось выполнить точный бросок «с краски», благодаря чем гости вырвали победу, а также завоевали первое место в группе.

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Напомним, что в первом туре украинская сборная обыграла сборную Австрии (88:73).

Украина после двух туров занимает второе место в отборочной группе F. В следующем матче 27 февраля команде Багатскиса предстоит встретиться на выезде со Словенией.

Украина — Венгрия — 60:62 (14:10, 16:18, 18:19, 12:15)

У: Герун (12), Бобров (12), Пустовой (12).

Источник: sportarena.com
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