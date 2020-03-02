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Баскетбол

Алексей Лэнь помог Сакраменто обыграть Детройт

Андрей ОгородникНет комментариев
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Алексей Лэнь

Баскетболист сборной Украины Алексей Лэнь постепенно становится своим в составе “Сакраменто”, куда не так давно перебрался из “Атланты”.

Сегодня ночью украинский баскетболист провел на паркете 28 минут матча против “Детройта”, в составе которого, к слову, играл ещё один украинский баскетболист Святослав Михайлюк.

За время, которое получил в свое распоряжение Алексей Лэнь, он набрал 8 очков (4/8 2-очковые), сделал 13 подборов и 5 блок-шотов, допустив 3 фола. К слову, “Сакраменто” выиграли со счетом 100:106.

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Тэги: Алексей ЛэньглавноеСакраменто
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