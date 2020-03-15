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Воскресенье, 15 марта, 2020
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Баскетбол

Одноклубник Михайлюка сдал положительный тест на коронавирус

Андрей ОгородникНет комментариев
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Кристиан Вуд

Ещё один баскетболист сильнейшей лиги мира НБА сдал положительный тест на коронавирус.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, опасное заболевание было обнаружено в звезды “Детройта” Кристиана Вуда. Ранее официальный сайт “пистонс” сообщал о положительном месте одного из игроков, правда, не сообщалось у кого именно.

Напомним, в составе “Детройта” выступает украинский баскетболист Святослав Михайлюк. На прошлой неделе “пистонс” встречались с “Ютой” Руди Гобера у которого также был подтвержден коронавирус.

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Тэги: ДетройткоронавирусКристиан ВудРуди Гобре
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