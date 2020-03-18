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Баскетбол

Керр: «Будем планировать сборную США к Олимпиаде»

Евгений НикитюкНет комментариев
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Японская сторона настаивает, что Игры состоятся в срок.

Стив Керр и Грегг Попович, Getty Images

Главный тренер Голден Стэйт Уорриорс и ассистент главного тренера сборной США по баскетболу Стив Керр рассказал о подготовке к грядущей Олимпиаде в Токио.

Пока НБА и другие спортивные турниры по всему миру были массово отложены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, команда США намерена планировать свою заявку на токийские Игры.

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Организаторы Олимпийских игр в Токио на сегодняшний твердо настаивают на проведении соревнований в назначенные сроки.

Ранее о желании представлять США на Олимпиаде заявляли Стефен Карри и Кевин Дюрант. Вчера стало известно, что последний сдал положительный тест на COVID-19.

Источник: sportarena.com
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