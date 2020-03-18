Керр: «Будем планировать сборную США к Олимпиаде»

Японская сторона настаивает, что Игры состоятся в срок.

Главный тренер Голден Стэйт Уорриорс и ассистент главного тренера сборной США по баскетболу Стив Керр рассказал о подготовке к грядущей Олимпиаде в Токио.

Пока НБА и другие спортивные турниры по всему миру были массово отложены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, команда США намерена планировать свою заявку на токийские Игры.

Организаторы Олимпийских игр в Токио на сегодняшний твердо настаивают на проведении соревнований в назначенные сроки.

Ранее о желании представлять США на Олимпиаде заявляли Стефен Карри и Кевин Дюрант. Вчера стало известно, что последний сдал положительный тест на COVID-19.