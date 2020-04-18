Женская НБА учредила награду в честь Кобе и Джианны Брайант

Руководство женской НБА приняло решение учредить награду в честь легендарного защитника «Лейкерс» Кобе Брайанта и его дочери Джианны, которые погибли в авиакатастрофе в начале этого года, передает официальный сайт Женской НБА.

Отмечается, что награду будут вручать ежегодно за вклад в развитие женского баскетбола и увеличение его популярности.

Первого лауреата награды объявят во время Матча всех звезд НБА в 2021 году.

Про сорт здесь.

Напомним, Брайант с дочерью на борту разбился 26 января в Калифорнии. Все, кто был на борту вертолета, погибли.