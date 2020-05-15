Мишула: не получилось приехать в сборную в феврале, у клуба были важные матчи с конкурентами

Баскетболист сборной Украины рассказал о работе с новым главным тренером.

Украинский баскетболист Александр Мишула вспомнил момент, когда не смог приехать в расположение национальной команды на матчи против Австрии и Венгрии. По его словам, причиной тому стал календарь турецкого Меркезефенди, за который он выступает — клуб отказался его отпускать.

Посмотрел по одной четверти каждого матча, больше не смог. Хотел быть там, понимая, сколько лет подряд играл за сборную и понимал, что могу быть там. Алке очень переживал, выключал трансляцию и только потом узнавал результат.

От первого опыта работы с Айнарсом Багатскисом впечатления только положительные. Мне понравился подход к тренировкам, да и сбор вышел непринужденным. Тренер ненавязчиво и положительно вел себя с игроками. Только крутые эмоции, и я был рад, что поехал на тот сбор».

Багатскис возглавил сборную Украины в июле прошлого года, параллельно заняв должность наставника Киев-Баскета. Вместе с киевлянами латвиец занял второе место в Суперлиге, сезон которой был досрочно завершен.

В феврале сборная Украины без натурализованных игроков провела два отборочных матча на Евробаскет. Команда Айнарса Багатскиса победила Австрию (88:73), но проиграла Венгрии (60:62).