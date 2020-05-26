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Баскетбол

Лэнь готов остаться в Сакраменто

Андрей ОгородникНет комментариев
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Баскетболист сборной Украины Алексей Лэнь, который нынешний сезон проводит в клубе регулярного чемпионата НБА – “Сакраменто”, доволен тем, как складывается его карьера в новом клубе.

Несмотря на то, что после перехода из “Атланты” его статистика немного ухудшилась, в среднем он стал набирать 6,6 очков за игру, вместо 8,7 ранее, менять команду украинский центровой не спешит.

«Хотелось бы остаться в «Сакраменто». То время, которое я провел там, мне очень понравилось.

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Но будем смотреть, пока еще рано о чем-то судить. Похоже, что сезон будет возобновляться, нужно готовиться к соревнованиям, чтобы попасть в плей-офф. А дальше посмотрим».

Напомним, помимо “Атланты” и “Сакраменто” Алексей Лэнь в течении пяти сезонов защищал цвета “Финикса”.

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Тэги: Алексей ЛэньНБАСакраменто
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