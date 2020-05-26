Греческий клуб недоволен решением досрочно завершить сезон.

Греческий Панатинаикос рассматривает возможность выхода из баскетбольной Евролиги на следующий сезон. Греческий клуб разочарован решением досрочно завершить сезон.

Владелец клуба Димитрис Яннакопулос анонсировал пресс-конференцию, которую проведет 3 июня. На ней он озвучит решение клуба относительно следующего сезона. Отмечается, что вместо Евролиги, Панатинаикос сможет выступать в баскетбольной Лиге чемпионов.

Панатинаикос — шестикратный победитель Евролиги. В текущем сезоне греческий клуб шел на шестом месте регулярного чемпионата.

Евролига 25 мая официально объявила о досрочном завершении сезона 2019/20 по причине пандемии COVID-19. На видеоконференции представителей клубов и Исполнительного совета Лиги Панатинаикос выступал против завершения турнира, так как это окажет сильное экономическое влияние на клуб.