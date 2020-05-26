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Баскетбол

Панатинаикос рассматривает возможность выхода из баскетбольной Евролиги

Евгений НикитюкНет комментариев
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Греческий клуб недоволен решением досрочно завершить сезон.

Фото – Getty Images

Греческий Панатинаикос рассматривает возможность выхода из баскетбольной Евролиги на следующий сезон. Греческий клуб разочарован решением досрочно завершить сезон.

Владелец клуба Димитрис Яннакопулос анонсировал пресс-конференцию, которую проведет 3 июня. На ней он озвучит решение клуба относительно следующего сезона. Отмечается, что вместо Евролиги, Панатинаикос сможет выступать в баскетбольной Лиге чемпионов.

Панатинаикос — шестикратный победитель Евролиги. В текущем сезоне греческий клуб шел на шестом месте регулярного чемпионата.

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Евролига 25 мая официально объявила о досрочном завершении сезона 2019/20 по причине пандемии COVID-19. На видеоконференции представителей клубов и Исполнительного совета Лиги Панатинаикос выступал против завершения турнира, так как это окажет сильное экономическое влияние на клуб.

Источник: sportarena.com
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