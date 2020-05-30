Барселона откажется от услуг баскетболиста сборной Украины

Баскетболист сборной Украины Артем Пустовой в скором времени может сменить клубную прописку.

Как сообщает Mundo Deportivo, главный тренер каталонской “Барселоны” Светислав Пешич не видит украинскому центровому места в составе. Сейчас в клубе рассматривают два варианта относительно будущего украинского игрока. Первым вариантом является аренда баскетболиста на год в один из клубов, вторым вариантом является досрочное расторжение контракта с выплатой компенсации Пустовому.

Напомним, ранее каталонская “Барселона” заявила о сокращении бюджета, что вызвано пандемией коронавируса, из-за которого клуб потерял 15% годовых доходов.