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Баскетбол

Милан договорился по переходу звезды московского ЦСКА

Андрей ОгородникНет комментариев
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Кайл Хайнс

Итальянский “Милан” сумел провернуть достаточно громкую сделку.

Как сообщает metaratings.ru, новичком БК “Милан” стал многолетний лидер московского “ЦСКА” Кайл Хайнс. За переход американского баскетболиста итальянский клуб заплатит денежную компенсацию, размер которой, правда, умалчивается. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

Отметим, Кайл Хайнс является самым титулованным игроком Евролиги среди всех действующих игроков. Американский баскетболист является четырехкратным чемпионом Евролиги, дважды с “ЦСКА” и дважды с “Олимпиакосом”.

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Тэги: Кайл ХайнсМиланЦСКА
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