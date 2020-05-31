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Баскетбол

Бобби Портис покинет Нью-Йорк Никс

Андрей ОгородникНет комментариев
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Бобби Портис

Один из ведущих баскетболистов “Нью-Йорк Никс” Бобби Портис с большой долей вероятности покинет клуб.

По информации SNY, руководство “никс” не станет активировать опцию, согласно которой игрок мог остаться в команде получая 15,75 млн. В клубе приняли решение строить игру вокруг Ар Джей Барретта и Митчелла Робинсона, что позволит Бобби Портису в скором времени стать неограниченным свободным агентом.

Напомним, в нынешнем сезоне Бобби Портис сыграл в составе “Нью-Йорк Никс” 66 матчей, в среднем набирая за игру 10,1 очка, а также делая 5,1 подбора и 1,5 передачи,

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Тэги: Бобби ПортисНБАНью-Йорк Никс
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