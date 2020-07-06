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Баскетбол

Официально: Алина Ягупова перешла в БК Чукурова

Андрей ОгородникНет комментариев
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Алина Ягупова

Звезда сборной Украины по баскетболу и одна из лучших баскетболисток Европы Алина Ягупова определилась с новой командой.

После блестящего сезона в составе турецкого “Фенербахче” украинка подписала клуб с другим клубом чемпионата Турции по баскетболу БК “Чукурова, о чем сообщают турецкие СМИ. Условия перехода не разглашаются.

Стоить отметить, что в свое время Алина Ягупова уже играл в составе БК “Чукурова” в сезонах 2017/18 и 2018/2019. Также контракт с турецким клубом подписала и Людмила Науменко, которая является партнеркой Ягуповой по сборной Украины.

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Тэги: Алина ЯгуповаглавноеЧукурова
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