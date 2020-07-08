Киев-Баскет усилился Евгением Сахнюком

Серебряный призер прошлого сезона чемпионата Украины по футболу “Киев-Баскет” подписал контракт с центровым Евгением Сахнюком, о чем сообщает официальный сайт клуба.

Отметим, прошлый сезон новичок “Киев-Баскета” провел в чемпионате Испании, правда, в третьем по силе дивизионе страны. В среднем за игру в составе клуба “Зорнотца” Евгений Сахнюк набирал 13,2 очка и делал 7,1 подбора.

Напомним, ранее “Киев-Баскет” переподписал контракты с Кондраковым, Павловым и Крутоусом. Новый сезон в Суперлиге стартует в октябре.