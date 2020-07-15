Пол Пирс назвал самого талантливого игрока в НБА

Экс-звезда «Бостона» Пол Пирс считает, что разыгрывающий «Далласа Лука Дончич является самым талантливым игроком НБА на данный момент.

По его словам, он ждет от Дончича что-то особенное.

«Мы говорим о парне, который совершил один из самых больших скачков за последнее время – от лучшего новичка сезона до игрока уровня MVP.

Он выиграл все возможные европейские чемпионаты, завоевал все возможные европейские звания MVP. Я жду чего-то особенного от этого парня. Очевидно, что это особенный игрок. Это талантливый игрок. На мой взгляд, это самый талантливый игрок в НБА на сегодняшний день», – сказал Пирс в программе The Jump.

Также он добавил, что возможности этого спортсмена безграничны.