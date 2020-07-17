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Баскетбол

БК Тернополь усилился американским легионером

Андрей ОгородникНет комментариев
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Аверейл Югба

Новичок элитного дивизиона чемпионата Украины по баскетболу БК “Тернополь” продолжает усиливать свой состав с прицелом на сезон.

Как сообщает официальный сайт “горожан”, новичком клуба стал достаточно известный по меркам Суперлиги баскетболист Аверейл Югба, который ранее выступал в составе южненского “Химика”. В прошлом сезоне он отыграл 25 матчей, в которых в среднем набирал 9,9 очков, а также делал 6.2 подбора за игру.

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Напомним, ранее БК “Тернополь” усилил состав своей команды Андреем Кальниченко, а также Эдриеном Боуи.

Новый сезон в украинской Суперлиге стартует в октябре.

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Тэги: Аверейл ЮгбаБК ТернопольСуперлига
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