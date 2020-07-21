В сборную Украины на сбор в августе вызвали 16 баскетболистов

Без Пустового, но с Мишулой.

На сбор команды в августе тренерский штаб сборной Украины во главе с Айнарсом Багатскисом пригласил 16 баскетболистов.

Отсутствует в списке центровой Барселоны Артем Пустовой, но присоединится к команде Александр Мишула, который ранее покинул турецкий Меркезефенди.

Полный список игроков:

Защитники: Денис Лукашов, Илья Сидоров (оба — Прометей), Виталий Зотов, Кирилл Марченко (оба — Химик), Александр Липовый (Промитеас, Греция), Богдан Близнюк (Киев-Баскет), Александр Мишула, Александр Кобец (оба — свободные агенты);

Денис Лукашов, Илья Сидоров (оба — Прометей), Виталий Зотов, Кирилл Марченко (оба — Химик), Александр Липовый (Промитеас, Греция), Богдан Близнюк (Киев-Баскет), Александр Мишула, Александр Кобец (оба — свободные агенты); Форварды: Павел Крутоус, Сергей Павлов (оба — Киев-Баскет), Андрей Войналович (Химик), Вячеслав Бобров (Фуэнлабрада, Испания);

Павел Крутоус, Сергей Павлов (оба — Киев-Баскет), Андрей Войналович (Химик), Вячеслав Бобров (Фуэнлабрада, Испания); Центровые: Вячеслав Петров (Прометей), Дмитрий Скапинцев (Черкасские Мавпы), Вячеслав Кравцов, Владислав Коренюк (оба — свободные агенты).

Ранее Багатскис утверждал, что в рамках сбора главная команда страны планирует принять участие в товарищеском турнире.

Следующие матчи сборной Украины в отборе на Евробаскет-2022 пройдут 27 ноября (на выезде против Словении) и 30 ноября (дома против Австрии).

В двух стартовых турах группового раунда отбора на Евробаскет подопечные Багатскиса обыграли Австрию (88:73) и уступили Венгрии (60:62).