Багатскис: «Несколько молодых игроков, за которыми я вижу будущее украинского баскетбола, будут на этом сборе»

Сбор сине-желтых пройдет с 3 по 14 августа.

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис рассказал о тренировочном сборе национальной команды, который пройдет в Киеве с 3 по 14 августа. Наставник пригласил 16 баскетболистов, среди которых нет представителей НБА и игроков чемпиона Украины Днепра.

«Нет Михайлюка и Лэня, но это было ожидаемо. Прошлым летом Свят был с нами, выполнил хороший объем работы, а этим летом не будет Пустового и Геруна», — сказал Багатскис.

«Ну, я еще думаю, может Потапенко, Медведенко, Волков могут присоединиться … Ну а если серьезно, то этот состав, конечно, окончательный».

«Конечно, рассматривали игроков Днепра, и если бы Санон был здоровый, то его бы обязательно вызвали. На прошлый сбор приглашали Закурдаева».

«На данный момент это наше решение и я буду только рад, если мы с федерацией ошиблись и не вызвали игрока, который классно отыграл прошлый сезон и будет очень хорошо играть в следующем».

Ранее Багатскис утверждал, что в рамках сбора главная команда страны планирует принять участие в товарищеском турнире.

Следующие матчи сборной Украины в отборе на Евробаскет-2022 пройдут 27 ноября (на выезде против Словении) и 30 ноября (дома против Австрии).

В двух стартовых турах группового раунда отбора на Евробаскет подопечные Багатскиса обыграли Австрию (88:73) и уступили Венгрии (60:62).