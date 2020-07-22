Среда, 22 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБаскетболБагатскис: «Несколько молодых игроков, за которыми я вижу будущее украинского баскетбола, будут на этом сборе»
Баскетбол

Багатскис: «Несколько молодых игроков, за которыми я вижу будущее украинского баскетбола, будут на этом сборе»

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Сбор сине-желтых пройдет с 3 по 14 августа.

Айнарс Багатскис. Фото – facebook.com/kyivbasket

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис рассказал о тренировочном сборе национальной команды, который пройдет в Киеве с 3 по 14 августа. Наставник пригласил 16 баскетболистов, среди которых нет представителей НБА и игроков чемпиона Украины Днепра.

«Нет Михайлюка и Лэня, но это было ожидаемо. Прошлым летом Свят был с нами, выполнил хороший объем работы, а этим летом не будет Пустового и Геруна», — сказал Багатскис.

Читайте также:  Киев-Баскет оставляет Латковича до конца сезона

«Ну, я еще думаю, может Потапенко, Медведенко, Волков могут присоединиться … Ну а если серьезно, то этот состав, конечно, окончательный».

«Конечно, рассматривали игроков Днепра, и если бы Санон был здоровый, то его бы обязательно вызвали. На прошлый сбор приглашали Закурдаева».

«На данный момент это наше решение и я буду только рад, если мы с федерацией ошиблись и не вызвали игрока, который классно отыграл прошлый сезон и будет очень хорошо играть в следующем».

Читайте также:  Лэнь помог Атланте переиграть Майями

Ранее Багатскис утверждал, что в рамках сбора главная команда страны планирует принять участие в товарищеском турнире.

Следующие матчи сборной Украины в отборе на Евробаскет-2022 пройдут 27 ноября (на выезде против Словении) и 30 ноября (дома против Австрии).

В двух стартовых турах группового раунда отбора на Евробаскет подопечные Багатскиса обыграли Австрию (88:73) и уступили Венгрии (60:62).

Источник: sportarena.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

один × 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Баскетбол
Иссуф Санон
Иссуф Санон следующий сезон проведет в составе Днепра

В сборную Украины на сбор в августе вызвали 16 баскетболистов

Команды НБА определились с составами на рестарт сезона

Украинский центровой Барселоны Пустовой не входит в планы нового тренера команды

Тернополь подписал американского баскетболиста

Закрыть