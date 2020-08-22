Днепр сыграет в квалификации Лиги чемпионов 22-25 сентября

В полуфинале чемпион Украины сыграет с Гронингеном.

Днепр узнал расписание матчей квалификационного раунда Лиги чемпионов. Мини-турнир за место в финальной части пройдет с 22 по 25 сентября.

Место проведения матчей пока неизвестно, но пройти они должны на площадке одного из участников этой стадии турнира.

В полуфинале квалификации Днепр сыграет с голландским Гронингеном, в другом матче сразятся греческий Ираклис и кипрский Керавнос. Финалисты определятся по итогам одной игры.

В случае поражения в квалификационном раунде Лиги чемпионов Днепр продолжит выступления в Кубке Европы, где сыграют Киев-Баскет и Прометей.

Старт группового раунда Лиги чемпионов запланирован на 13 октября.