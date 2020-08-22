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Баскетбол

Днепр сыграет в квалификации Лиги чемпионов 22-25 сентября

Евгений НикитюкНет комментариев
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В полуфинале чемпион Украины сыграет с Гронингеном.

Днепр, fbu.ua

Днепр узнал расписание матчей квалификационного раунда Лиги чемпионов. Мини-турнир за место в финальной части пройдет с 22 по 25 сентября.

Место проведения матчей пока неизвестно, но пройти они должны на площадке одного из участников этой стадии турнира.

В полуфинале квалификации Днепр сыграет с голландским Гронингеном, в другом матче сразятся греческий Ираклис и кипрский Керавнос. Финалисты определятся по итогам одной игры.

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В случае поражения в квалификационном раунде Лиги чемпионов Днепр продолжит выступления в Кубке Европы, где сыграют Киев-Баскет и Прометей.

Старт группового раунда Лиги чемпионов запланирован на 13 октября.

Источник: sportarena.com
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