Будивельник разгромил Запорожье и закрепился на втором месте в Суперлиге FAVBET

Будивельник одержал разгромную победу над Запорожьем в матче киевского бабла регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET — 90:52.

Гости пытались держать удар почти полматча. Незадолго до конца второй четверти разрыв в счете составлял лишь +10, но затем хозяева взвинтили темп и начали наращивать отрыв. Перед последней четвертью Будивельник вел 71:36, и до конца матча перевес не растерял.

Будивельник сумел реабилитироваться за два подряд поражения, которое он потерпел с минимальным счетом (от Киев-Баскета и Черкасских Мавп), и закрепился на втором месте в турнирной таблице. Запорожье опустилось на седьмую позицию.

Следующим соперником обеих коллективов станет БИПА. Одесситы сразятся с Запорожьем завтра, 15 ноября. День спустя они будут противостоять Будивельнику.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Будивельник — БК Запорожье — 90:52 (24:12, 19:14, 28:10, 19:16)

Будивельник: Конев (23 + 8 подборов + 4 передачи), Луценко (16 + 9 подборов + 4 перехвата), Буренко (14 + 7 передач + 7 подборов), Сандул (12 + 11 подборов + 5 передач), Кошеватский (7), Лукинский (6 + 5 подборов), Кабанов (4), Никитин (3 + 7 подборов), Рахметов (3), Зайцев (2)

Запорожье: Быков (13), Морозов (11), Липовцев (8), Величко (6), Сизов (5 + 6 подборов — 4 потери), Хохоник (3), Холод (2 + 5 подборов), Буц (0 + 6 подборов + 4 передачи)