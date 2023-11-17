Политехника-Галичина в овертайме обыграла БК Ровно в Суперлиге FAVBET

БК Ровно драматично уступил Политехнике-Галичине в матче домашнего бабла Суперлиги FAVBET. Судьба встречи решилась в овертайме — 89:99.

Хозяева большую часть времени владели незначительным перевесом. На большой перерыв команды ушли при счете 38:33. По ходу четвертой четверти уже львовяне постоянно вели в счете, но игру перевел в дополнительное время Алексей Соловьев, на последних секундах реализовавший 2 из 3 штрафных бросков.

Два овертайма понадобились для определения победителя. Итоговый отрезок лучше провела Политехника-Галичина. MVP встречи стал защитник гостей Джакор Нельсон, набравший 33 очка — это второй показатель индивидуальной результативности во всем сезоне.

Трудовая победа позволила Галичине довести процент побед до 50% после 8 матчей. Подопечные Ярослава Зубрицкого обосновались на шестой позиции в турнирной таблице. Ровно опустилось с третьего места на пятое.

Следующие матчи оба коллектива проведут против Говерлы-Прикарпатья: львовяне 18 ноября, а ровенчане — день спустя.

Суперлига FAVBET. Регулярный сезон

БК Ровно — Политехника-Галичина — 89:99 ОТ (18:14, 20:19, 16:22, 16:15, 13:13, 6:16)

БК Ровно: Соловьев (28 + 5 подборов — 7 потерь), Шепелев (17 + 7 подборов), Шанюк (12), Водолазский (8), Тимощук (7 + 8 подборов + 7 передач — 7 потерь), Смит (6 + 9 подборов), Поносов (5), Мочалов (4), Чиж (2)

Политехника-Галичина: Нельсон (33 + 7 перехватов + 5 подборов), Карпюк (19 + 8 подборов), Сафонов (17 + 8 подборов), Ходов (17 + 7 подборов), Федчук (6), Крамар (5), Дэвис (4 — 5 потерь), Качанов (0 + 4 передачи)