Днепр уверенно переиграл Кривбасс в матче ровенского бабла Суперлиги FAVBET

Лидер чемпионата Днепр одержал предсказуемо уверенную победу над аутсайдером Кривбассом в поединке ровенского бабла Суперлиги FAVBET — 95:74.

К чести андердога, Кривбасс мощно провел стартовую четверть, по ходу которой несколько раз выходил вперед. Бой на равных продолжался до середины первой четверти, но затем лидер прибавил и стал наращивать отрыв.

Окончательно вопрос о победителе был закрыт по итогам третьей четверти. Сразу пятеро игроков в составе победителей набрали 10= очков, а MVP встречи был признан Михаил Горобченко.

Днепр продолжает идти без потерь в Суперлиге — 9 побед в девяти матчах. Кривбасс остается на противоположном полюсе таблицы — данное поражение стало для команды Сергея Кораблева десятым из десяти возможных.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Днепр — Кривбасс — 95:74 (27:25, 24:13, 25:14, 19:22)

Днепр: Горобченко (15 + 8 передач), Сипало (13 + 5 подборов), Загреба (13 + 5 подборов), Тимофеенко (12 + 5 подборов), Закурдаев (12 + 5 передач), Дубоненко (9), Тарасенко (8 + 5 подборов), Сорочан (5 + 6 подборов + 6 передач), Джерихов (4), Бондарчук (2), Натяжко (2)

Кривбасс: Мартынов (17 + 5 передач), Бречка (15 – 7 потерь), Мельник (12), Тищенко (11), Гуля (8), Челован (7 + 9 подборов), Бибиков (2), Железняк (2)