Прикарпатье-Говерла вырвала победу над БК Ровно в Суперлиге FAVBET

БК Ровно с минимальным счетом уступило Прикарпатью-Говерле в матче домашнего бабла Суперлиги FAVBET — 66:67.

Хозяева площадки удерживали небольшое преимущество в счете в течение почти всего поединка. На большой перерыв команда Михаила Переверзия ушла с разницей +6 и была впереди всю третью четверть.

Гости прибавили на финальном отрезке. Все решилось в драматичной развязке — на трехочковый Элайджи Джойнера подопечные Евгения Мурзина ответили атакой в исполнении Степана Лесика и вырвали победу.

Напомним, 17 ноября ровенчане также дома уступили Политехнике-Галичине в первом матче сезона с овертаймом. Сегодняшнее поражение для команды Переверзия стало третьим в последних четырех встречах. Прикарпатье — Говерла выиграла шестой матч из десяти и занимает пятое место.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

БК Ровно — Прикарпатье-Говерла — 66:67 (17:15, 20:16, 14:17, 15:19)

БК Ровно: Тимощук (13 + 5 подборов + 4 передачи), Джойнер (12 + 6 передач), Смит (12 + 6 подборов), Водолазский (12), Шепелев (7), Соловьев (7), Мочалов (3 + 8 подборов)

Прикарпатье-Говерла: Старцев (25 + 6 передач), Лесик (15 + 11 подборов), Горобченко (15 + 9 подборов — 5 потерь), Кабацюра (12 + 7 подборов)