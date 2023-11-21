Черкасские Мавпы разгромили Киев-Баскет в матче домашнего бабла Суперлиги FAVBET

Черкасские Мавпы на своей площадке уверенно переиграли Киев-Баскет в поединке регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET — 81:52.

Победитель этой дуэли выходил на чистое третье место в турнирной таблице. Примерно равная борьба длилась до начала второй четверти, однако затем хозяева существенно прибавили и на большой перерыв ушли при солидном перевесе +18.

Отметим, что киевляне в этом матче не смогли рассчитывать на Брентли Байнума, а уже на старте поединка выбыл из-за травмы Дани Кингсби. Без столь важных исполнителей команда Владимира Холопова не смогли на равных противостоять хозяевам, которые спокойно довели встречу до уверенной победы.

Благодаря этому успеху Мавпы в турнирной таблице Суперлиги уступают лишь Днепру, имеющему стопроцентный показатель, и Будивельнику. Киев-Баскет, потерпевший первое поражение в пяти турах, откатился на пятое место.

Следующие матчи обе команды сыграют против Старого Луцка. Киев-Баскет это сделает уже завтра, 22 ноября, а Черкасские Мавпы — день спустя.

Суперлига FAVBET. Регулярный чемпионат

Черкасские Мавпы — Киев-Баскет — 81:52 (16:11, 21:8, 22:22, 22:11)

Черкасские Мавпы: Агафонов (19 + 16 подборов), Далкорт (13), Кузнецов (11 + 6 перехватов), Новиков (9), Бун (8 + 4 передачи), Руслов (6), Кальниченко (5), Скира (4), Назаренко (3 + 5 подборов), Митирич (3)

Киев-Баскет: Стародуб (12 + 6 подборов + 4 передачи — 6 потерь), Хаймон (11 + 8 подборов), Заплотинский (10 + 9 подборов — 4 потери), Когут (8), Юрченко (5), Иванов (4), Ожегов (2 + 7 подборов)