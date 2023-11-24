Новым главным тренером БК Кривбасс станет Александр Ворона. Также сообщается, что команда усилится одним иностранным игроком во время ближайшей паузы в Суперлиге.

Ворона работал ассистентом в Черкасских Мавпах, различных клубах из Одессы, а также руководил сборной Украины U-18. Отметим, что Александр пока не возглавлял команды Суперлиги на полноценной основе.

Ранее Сергей Кораблев покинул пост главного тренера Кривбасса по обоюдному согласию сторон. Специалист останется в структуре баскетбольного клуба, и будет занимать пост ассистента.

В текущем сезоне Суперлиги FAVBET криворожане не выиграли ни одного матча, потерпев 10 поражений кряду с общим счетом 597:794. Следующий матч Кривбасс проведет против одесской БИПЫ 5 декабря.